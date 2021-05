Ex Pescatore investito in Via Marconi: è grave. Le immagini nei tg di èTV

Uscito di cada per andare a godersi un semplice caffè, è in condizioni molto gravi, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Torrette. Sfortunato protagonista della vicenda Cosmo Olivieri. 86 anni, ex pescatore molto conosciuto agli Archi. L’anziano è stato travolto domenica attorno alle 10 da una Fiato Punto nel suo quartiere, lungo via Marconi.

A travolgerlo, per una dinamica ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un’auto guidata da un 73enne che lo avrebbe centrato in pieno. L’ex pescatore è stato sbalzato diversi metri più avanti dopo un volo in aria.

Sul posto i vigili urbani di ancona e i mezzi di soccorso che hanno trasportato Cosmo a Torrette. Aggiornamenti e immagini nelle prossime edizioni dei tg di èTV 8h13:20, 13:45, 14:20, 19:20 e 20:20).