Saltamartini: “vaccini senza limiti d’età? Appena sarà certo l’arrivo di 450 mila dosi nelle Marche”

ANCONA – “Dal 3 giugno le Regioni potranno avviare la vaccinazione senza limiti di età – ha detto il Commissario Covid- in visita in Umbria. Parimenti l’EMA l’Agenzia europea ha autorizzato la somministrazione del Pfizer anche ai ragazzi con più di 12 anni d’età (il limite precedente era 16 anni). Queste notizie devono essere raccordate, tuttavia, con il piano di rifornimento dei sieri, poiché le Regioni devono programmare la vaccinazione stessa di centinaia di migliaia di persone. Per il mese di giugno, il preannunciato arrivo di 20 milioni di dosi (circa 450.000 per le Marche) non è stato ancora dettagliato”. Scrive così sulla propria pagina Facebook l’assessore alla sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini.

Mentre da oggi, domenica 30 maggio, sarà possibile prenotare per chi ha delle patologie, senza alcun limite di età, la Regione non può aprire ulteriori slot di prenotazione. “Fintanto non verrà aggiornato questo elemento programmatorio delle date di arrivo dei sieri – spiega Saltamartini -, non siamo in grado di definire date e giorni di prenotazione e inoculazione. Il canovaccio su cui stiamo lavorando nelle ultime settimane è quello della vaccinazione del personale delle Aziende (comprese quelle del turismo), per un aumento della fornitura ai medici di famiglia per la copertura delle persone over 60 che non si sono prenotate. E non per ultimo, l’eventuale immunizzazione, almeno con la 1 dose, dei ragazzi chiamati all’esame di maturità. Per i ragazzi con piu’ di 12 anni è particolarmente rilevante l’autorizzazione alla vaccinazione specie per coloro i quali sono destinati alla frequenza di corsi estivi in altri Paesi e non solo dell’UE”.

“Non appena giungeranno le informazioni afferenti la consegna dei rifornimenti di giugno, apriremo gli slot per tutti coloro i quali vorranno vaccinarsi – conclude l’assessore -. Alla fine di giugno, in base ai dati in nostro possesso, raggiungeremo 1 milione di persone che hanno ricevuto la 1 dose, rispetto ad una platea vaccinale di 1,2 milioni. Se non sarà una piena immunizzazione di massa, a quel punto dipenderà solo da noi”.