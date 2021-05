Il Pronto Soccorso di Pesaro senza tende da campo. Gnudi: “abbiamo vinto? Ancora no, ma ora abbiamo i vaccini”

PESARO – “Abbiamo vinto? Un paio di giorni fa abbiamo tolto le tende della Protezione Civile dal piazzale accanto al Pronto Soccorso di Pesaro. Vuol dire che abbiamo vinto? Che il Covid è sconfitto? Ancora no, il Covid c’è ancora e continua circolare, anche se meno a causa della stagione ormai quasi estiva. Ci siamo già passati un anno fa. Ma cosa c’è di diverso, di meravigliosamente diverso rispetto a un anno fa? Abbiamo il vaccino”. Il primario del Pronto Soccorso dell’ospedale San Salvatore di Pesaro Umberto Gnudi pubblica in un post sulla propria pagina Facebook la foto del piazzale vuoto, senza le tende da campo montate per far fronte all’emergenza. E a fianco un’immagine di Fabio Grosso, il difensore dell’Italia, mentre si appresta a calciare il rigore decisivo contro la Francia ai mondiali di Germania del 2006.

Gnudi sottolinea l’importanza dei “tanti vaccini” a diposizione: “è un fatto, funzionano: noi sanitari siamo stati i primi ad essere vaccinati e i primi a vedere uno straordinario calo dei contagi e dei decessi. Quindi no, non abbiamo ancora vinto, ma ci siamo vicini: abbiamo rischiato l’eliminazione, ci siamo qualificati con fatica, abbiamo sofferto ai quarti e in semifinale, siamo andati sotto in finale e abbiamo recuperato, e ora siamo qui, al rigore decisivo. Dipende solo da noi. Vacciniamoci. Facciamo tornare il cielo azzurro”.