Covid. Sono 81 i nuovi casi. Ospedali sempre più ‘leggeri’. Due i decessi

ANCONA – Sono 81 i nuovi casi Covid registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 1094 tamponi molecolari del percorso nuove diagnosi. E tanti segni meno legati al calo di ricoveri. Un’altra settimana con le strutture ospedaliere sempre più ‘alleggerite’. Due i decessi.

I decessi

Sono due le vittime nelle Marche, entrambe con patologie pregresse. Si tratta di una donna di 50 anni di Macerata, ricoverata a Torrette, e un 78enne di Montegranaro, ricoverato all’ospedale di Fermo. Dall’inizio dell’emergenza il totale sale a 3015.

I ricoveri

Si registrano nove ricoveri in meno nelle ultime 24 ore negli ospedali delle Marche, per un totale di 141 pazienti. Due in meno nelle terapie intensive (28), tre in meno nelle semi intensive (46), quattro in meno nelle aree non critiche (67). Un solo paziente nel Pronto Soccorso dell’ospedale Marche Nord; 84 ospiti nelle strutture territoriali. Sono 12 le dimissioni, con un totale di dimessi e guariti che sale a 95.683 (+236)

Il contagio

Sono 81 i nuovi casi Covid registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 1094 tamponi molecolari del percorso nuove diagnosi. Il rapporto positivi/test è del 7.4%. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 423 test e sono stati riscontrati 8 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 2%.

24 in provincia di Macerata, 16 in provincia di Ancona, 16 in provincia di Pesaro-Urbino, 9 in provincia di Fermo, 11 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3024 tamponi: 1517 nel percorso nuove diagnosi (di cui 423 nello screening con percorso Antigenico) e 1507 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 5,3%). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (15 casi rilevati), contatti in setting domestico (16 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (29 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 7 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.