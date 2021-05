RECANATI – Cade dentro un laghetto e muore annegato. Dramma a Recanati. La vittima è un uomo di 73 anni, Mario Savoretti. L’incidente è avvenuto in un laghetto di proprietà della sua famiglia, che si trova in fondo ad un campo in contrada Sant’Agostino. Per cause in corso di accertamento il recanatese è caduto dentro un piccolo specchio d’acqua, largo qualche decina di metri quadrati. Forse un malore, forse un incidente, ma l’uomo non è più riuscito ad uscire dall’acqua. Immediata la richiesta di soccorso al 118.

Gli operatori dell’emergenza sono intervenuti sul posto con l’ambulanza e l’auto medica della Croce gialla di Recanati. Sul posto anche i vigili del fuoco di Macerata. I pompieri hanno messo in acqua un gommone. Purtroppo non hanno potuto fare altro che raggiungere il corpo del 73enne, ormai morto, e riportarlo a riva.

Savoretti viveva in una casa lungo la strada che va verso Chiarino e che si trova in cima al campo sul cui fondo si trova il laghetto. In quella casa abitava insieme al fratello e alla famiglia di lui. I carabinieri hanno svolto gli accertamenti e sul posto è arrivato anche il medico legale. Gli inquirenti, fatti gli accertamenti sul posto, hanno riconsegnato il corpo del 73enne alla famiglia non ritenendo necessari ulteriori accertamenti medico legali