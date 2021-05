Ancona. Falciato da un’auto in via Marconi, gravissimo un anziano di 86 anni

ANCONA – Attraversa la strada e viene falciato da un’auto: un anziano di 86 anni gravissimo a Torrette. L’incidente è accaduto attorno alle 9,45 in via Marconi, all’altezza del negozio vintage Bobeche. Coinvolta una Fiat Punto, subito fermatasi dopo l’impatto. Il ferito è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale regionale.

Stando a una prima ricostruzione, stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, dirigendosi dal lato della pista ciclabile verso gli archi, quando è stato centrato dall’auto. Sul posto la polizia locale