Tolentino: le chiavi di 25 appartamenti arrivano a 5 anni dal sisma. C’è chi rinuncia: “Non si può parlare di emergenza” – VIDEO

TOLENTINO – Oggi consegnati 25 appartamenti alternativi alle soluzioni abitative di emergenza post sisma.

C’è la consegna delle chiavi, ma bisognerà attendere ancora dopo quasi cinque anni dal sisma del 2016 a Tolentino, dove sono stati consegnati 25 appartamenti cui si aggiungono i 21 di inizio anno nell’ex edificio industriale riqualificato di Borgo Rancia,, finanziato con 6 milioni di euro. In totale sono 199 gli appartamenti da consegnare, si stima, nel 2021. Qui dove l’amministrazione ha fatto una scelta alternativa alle Sae, le casette di emergenza. In cinque anni c’è chi ha fatto vari traslochi, chi vive in affitto con il contributo di autonoma sistemazione, chi sta in container o addirittura in roulotte.

C’è chi rinuncia. Federico Pieroni con la sua famiglia ha rispedito le chiavi al mittente, anche con una pec. “Non si può parlare di emergenza dopo 5 anni, contratti di affitto stipulati, una stabilità ritrovata”. L’appartamento era stato sulla carta assegnato nel 2018, con l’ipotesi di consegna ad agosto 2019. “Abbiamo scelto di accettare il sostituto della SAE nonostante avremmo potuto rifiutare di ricevere l’abitazione in base alla normativa allora vigente. Furono proprio le informazioni allora ricevute a farci valutare l’accettazione di questa soluzione. Oggi quelle promesse sono state disattese totalmente: il ritardo per la consegna dell’immobile si è protratto di oltre un anno e mezzo. Abbiamo oramai organizzato le nostre vite in attesa di riavere la nostra casa e abbiamo quindi declinato la consegna delle chiavi”.