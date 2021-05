ANCONA – In alcuni casi è stata avvertita dai residenti delle località costiere, la scossa di magnitudo 3.3, alle 6,41 con epicentro in mare a 36 chilometri di profondità, in linea d’aria a poca distanza dal litorale di Falconara. Per fortuna non ci sono segnalazioni di danni. Il fenomeno sismico è stato seguito poi da altre piccole scosse, sempre in Adriatico, più vicine alle costa croata.