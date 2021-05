Era in moto con un gruppo di amici Davide Marinucci, 32 anni di Offida, che ha perso la vita in incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno sulla ss 80 nel passo delle Capannelle in direzione Teramo, dopo aver perso il controllo della sua moto in una curva della strada di montagna. Il centauro era andato in gita a Campotosto, nell’aquilano, con altri amici. La moto è precipitata in una scarpata per una trentina di metri. Il ragazzo è morto sul colpo.