Le Marche attendono ancora per la “bandiera bianca”, 83 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Ancora in calo i ricoveri, ma c’è anche un decesso

ANCONA – Rischio basso nelle Marche, ma ancora in giallo: per sventolare la “bandiera bianca” i contagi dovranno scendere sotto i 50 ogni 100 mila abitanti in una settimana. Se infatti la cabina di regia del venerdì al Ministero della Salute ha confermato nette condizioni di miglioramento, bisognerà attendere almeno venerdì prossimo, se non quello successivo per il “verdetto” più favorevole anche per le Marche.

La situazione ospedaliera. Negli ospedali sono stabili a 30 i ricoverati nei reparti di rianimazione, mentre scendono a 150 i ricoverati Covid nei vari ospedali. Sono 8 in meno rispetto a 24 ore fa.

Le vittime. Dopo la tregua di ieri, oggi si registra un decesso legato al Covid: si tratta di un uomo di 85 anni di Ancona, affetto da patologie pregresse, deceduto all’Inrca. Il bilancio dall’inizio dell’emergenza sanitaria nelle Marche sale a 3013 vittime.

Nelle ultime 24 ore. Dal report del Servizio Sanità della Regione Marche emergono 83 nuovi positivi dai 1109 tamponi molecolari effettuati, con un’incidenza dunque del 7,4%, in diminuzione rispetto a ieri a cui si aggiungono i 17 casi (da sottoporre al tampone molecolare) dai 397 test antigenici rapidi per un rapporto positivi/testati, in questo caso, pari al 4%.

Il contagio sul territorio. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono dunque 83: 11 in provincia di Macerata, 14 in provincia di Ancona, 22 in provincia di Pesaro-Urbino, 15 in provincia di Fermo, 18 in provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (17 casi rilevati), contatti in setting domestico (20 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (36 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1 caso rilevato). Per altri 7 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.