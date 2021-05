Malattie infettive Covid free a Macerata: nelle Marche 158 ricoverati – VIDEO

MACERATA –Oggi il monitoraggio della cabina di regia del ministero della Salute: le Marche restano in zona gialla e sperano di passare in bianco a metà giugno. Dal 31 maggio, secondo l’ordinanza firmata oggi passano in area bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, mentre le altre regioni, Marche comprese, restano in giallo.

La situazione negli ospedali. Le mascherine nascondono il sorriso, ma è palese la gioia delle infermiere della palazzina di Malattie Infettive a Macerata, liberata dal Covid-19. La pressione negli ospedali si allenta sempre di più: al momento nelle Marche ci sono 158 degenti Covid di cui 30 nelle rianimazioni. In totale 8 in meno rispetto a ieri, ma con quattro pazienti in attesa nei pronto soccorso. Ieri ce n’era solamente uno.

Il contagio. Nelle ultime 24 ore sono emersi 103 nuovi positivi dai 1285 test molecolari effettuati (con un rapporto positivi/testati dell’8%) cui si aggiungono 10 positivi, da ritestare con il molecolare, dai 401 tamponi antigenici con un’incidenza in questo caso del 2%. Quasi la metà dei nuovi positivi emerge dalla provincia di Pesaro Urbino con 45 casi, a seguire 26 in provincia di Ancona, 14 in provincia di Macerata, 5 in provincia di Fermo, 6 in provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (25 casi rilevati), contatti in setting domestico (21 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (34 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9 casi rilevati). Per altri 8 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Si lavora per una vaccinazione sempre più ampia. Ne abbiamo parlato con il virologo Marcello Tavio che dice: “Vaccinare almeno il 70% delle persone”.