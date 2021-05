Vaccini, Saltamartini: “Per fine giugno, immunizzazione di massa” – VIDEO

ANCONA – “Penso che tutto questo, in sostanza l’estensione della vaccinazione a tutti, potrà partire verso la metà di giugno quando avremo contentezza di questo milione di vaccini”. E’ il futuro prossimo del piano vaccinale della regione Marche quello così riassunto dall’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini.

Le Marche sono in attesa della consegna prevista per giugno dal mezzo milione di dosi annunciate dal Ministero che permetterà di arrivare alla tanto attesa immunizzazione di massa.

C’è però attualmente un ‘gap’ di prenotazioni che preoccupa, quello nelle fasce d’età 40-49 anni e 50-59 anni: le richieste degli utenti sono state finora molte meno di quelle attese; ad esempio nella fascia 40-49 anni, a fronte delle 200mila previste, ne sono arrivate solo 60mila. Nel dato occorre, tenere conto delle persone che si sono vaccinate come cargiver o appartenenti ad altre categorie già immunizzate (insegnanti, sanitari, forze dell’ordine ecc.).

Ma comunque per questa fascia di età si arriva a un copertura di circa il 30%- 40% della popolazione, un dato distaccato di molto da quello dei 70enni e degli 80enni dove invece si sfiora rispettivamente l’85% e il 97%.