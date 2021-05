Covid. Acquaroli: “zona bianca? Dalla prossima settimana”. Sono 132 i nuovi casi – VIDEO

ANCONA – “Non credo che questa settimana raggiungeremo numeri per la zona Bianca, forse però la settimana prossima, se la tendenza sarà questa, potremmo sperarci”. E’ cauto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su un miglioramento a breve della ‘colorazione’ delle Marche. “Spero di sbagliarmi, però per avere una zona bianca in questa settimana – spiega – domani dovremmo avere i numeri tanto bassi e non credo che riusciremo questa settimana. La settimana prossima potrebbe essere quella in cui raggiungiamo i numeri della zona bianca – aggiunge -, però fatto sempre salvo un trend tutto da scrivere; basta un focolaio per ribaltare la situazione: più i numeri sono piccoli, più una singola situazione rischia di compromettere il tutto”.

Il contagio

Sono 132 i positivi nell’ultima giornata su 1518 tamponi molecolari del percorso nuove diagnosi. Un rapporto positivi/test del 8.7%. Nel Percorso Screening Antigenico “effettuati 473 test e riscontrati 20 casi positivi (da sottoporre a tampone molecolare). Il rapporto positivi/test è pari al 4%”. In totale “testati 3.997 tamponi: 1.991 nel percorso nuove diagnosi (di cui 473 nello screening con percorso Antigenico) e 2.006 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,6%)”.

Dei contagi rilevati tra le nuove diagnosi, a livello provinciale, 33 riguardano Macerata, 22 Pesaro Urbino, 26 Ascoli Piceno, 19 Ancona, 12 Fermo e 9 fuori regione. Sono 29 le persone con sintomi. Tra i casi ci sono contatti in setting domestico (23), contatti stretti di casi positivi (46), in setting lavorativo (2), in ambiente di vita/socialità (1), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11). Per altri 20 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

I ricoveri

Si allunga la striscia del calo dei ricoveri (-13) negli ospedali delle Marche, dove attualmente sono ricoverate per Covid 174 pazienti. Calo nelle terapie intensive (-2, 34), nelle semi intensive (-7, 54) e nelle aree non critiche (-4, 86). C’è un solo paziente in attesa nel Pronto Soccorso di Civitanova, mentre sono 84 gli ospiti nelle strutture territoriali. Nelle ultime 24 ore si sono registra 21 dimissioni, con una variazione positiva di +98 per quanto riguarda il totale di dimessi e guariti, arrivato a quota 94696.