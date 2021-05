FALCONARA – Un aereo dell’Aeronautica militare in fase di decollo dall’Aeroporto ‘Raffaello Sanzio’ di Ancona Falconara ha avuto un impatto con dei volatili: il velivolo ha frenato, provocando lo scoppio degli pneumatici ed è rimasto bloccato a fondo pista. Illesi pilota e copilota.

Sul luogo i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’aereo, e i mezzi di soccorso. Si è riunito il Comitato Operativo di Emergenza dello scalo, presieduto dall’Enac. Il velivolo è stato poi rimosso con l’utilizzo di alcune ‘zattere’ fatte venire da una dita specializzata di Senigallia.

Durante le operazioni di rimozione, che si sono concluse dopo mezzogiorno, l’aeroporto è rimasto chiuso. Per altro oggi non erano in programma voli civili.