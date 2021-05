Covid nelle Marche: “solo” 58 nuovi casi, con molti meno tamponi. Virus e classi in quarantena, la situazione migliora

I dati. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1131 tamponi: 453 nel percorso nuove diagnosi (di cui 11 nello screening con percorso Antigenico) e 678 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 58 (20 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (17 casi rilevati), contatti in setting domestico (14 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (18 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati). Per altri 3 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 11 test e non sono stati riscontrati casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

Virus e classi in quarantena, la situazione migliora. Trend generale discendente di classi scolastiche in quarantena nelle Marche: al 21 maggio sono 106 (1,01% del totale) contro le 126 del giorno prima). Alcune situazioni però, rileva l’Ufficio scolastico regionale (Usr), si discostano a livello locale: le secondarie di primo grado del Maceratese, nel mese di maggio quasi sempre sopra il 30% delle segnalazioni provinciali, di recente oscillano intorno al 45%; in provincia di Ancona le scuole dell’Infanzia dal 16 maggio stabili intorno al 30% delle segnalazioni provinciali e le secondarie di secondo grado dal 14 maggio oscillano intorno al 42% delle segnalazioni provinciali.

Per Ascoli Piceno, le secondarie di primo grado dal 14 maggio stabile intorno al 35% delle segnalazioni provinciali.

Per quanto riguarda le scuole dell’Infanzia le classi in quarantena sono l’1,37% che rappresentano il 19,81% del totale complessivo (10.428). Nel caso delle scuole primarie le quarantene rappresentano lo 0,73% delle classi, il 23,58% del totale. Per quanto riguarda le secondarie di primo grado le classi in quarantena sono 1,57% e il 29,25% del totale mentre per le secondarie di secondo in quarantena lo 0,83% di classi che rappresentano il 27,36% del totale.