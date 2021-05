Coronavirus, meno tamponi nel week end: in provincia di Fermo zero contagi

ANCONA – Sono stati eseguiti meno tamponi, come sempre accade nel week end e in provincia di Fermo non è emersa nessuna nuova positività. E’ il quadro delle ultime 24 ore nelle Marche, secondo i dati del servizio salute della Regione Marche. Sono stati fatti 442 test molecolari da cui sono emersi 58 positivi con un rapporto positivi/testati del 13%. Nessun positivo dagli 11 test antigenici rapidi effettuati.

I contagi sul territorio. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono dunque 58: 20 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori regione. Nessun caso in provincia di Fermo.

In ospedale. Si alleggerisce la situazione in corsia: ci sono 205 ricoverati, 7 in meno in 24 ore, mentre i degenti delle rianimazioni sono stabili a 36. Invariato anche il numero dei 71 malati Covid nei reparti di semintensiva. In attesa al pronto soccorso, nello specifico in ospedale ad Ascoli Piceno, c’è una sola persona.