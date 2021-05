Auto nel canale trascinata dalla corrente: salvi. due ragazzi miracolati a San Claudio

San Claudio, due ragazzi miracolati: auto nel canale trascinata dalla corrente.

L’auto finisce contro il guard-rail e poi dentro il canale, viene trascinata dalla corrente per 50 metri e poi sommersa ma le due persone a bordo riescono a uscire in tempo e a mettersi in salvo. Sono stati momenti drammatici quelli vissuti ieri sera, verso le 23, da due giovani che si trovano nell’autovettura al momento dell’incidente avvenuto in contrada San Claudio a Macerata.

Sul posto i vigili del fuoco per recuperare la vettura quasi completamente coperta dall’acqua piuttosto profonda nel tratto di canale parallelo alla strada.

Fortunatamente, nonostante l’urto, i due giovani sono usciti dal veicolo, prima che venisse trasportato a valle dalla corrente. La squadra dei pompieri ha verificato che non vi fossero ulteriori occupanti a bordo, hanno recuperato l’auto con l’autogru ed effettuato la messa in sicurezza.