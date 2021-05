Travolto da una valanga, Cerreto d’Esi in lutto per la morte di Alfredo Canavari

CERRETO D’ESI – Lutto a Cerreto d’Esi per la scomparsa, a soli 49 anni, del poliziotto Alfredo Canavari. L’uomo, insieme ad Alessandro Letey (32 anni), è morto travolto da una valanga sul versante francese del Monte Bianco, a circa 3800 metri di quota. La tragedia è avvenuta giovedì, durante una discesa fuori pista in un canale nella zona del bacino di Argentière. I due sciatori erano considerati tra i più forti freerider delle Alpi, esperti di fuori pista, già protagonisti di discese tra cui quelle dalle pareti Nord della Grivola e della Becca di Nona.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione dei familiari. Giunti sul posto in elicottero, durante il sorvolo del ghiacciaio i soccorritori hanno visto il corpo di una vittima; la seconda salma è stata individuata da squadra a terra poco dopo dai soccorritori della Gendarmeria. Alfredo Canavari era un poliziotto da più di 20 anni in servizio alla sottosezione della polizia di frontiera del traforo del Gran San Bernardo. Lascia la moglie e la figlia . Il cordoglio della comunità di Cerreto in un post su facebook del Sindaco David Grillini: “Apprendiamo la triste notizia della prematura scomparsa del nostro concittadino Alfredo Canavari. Come tutta la comunità cerretese, rimaniamo attoniti da questa tragica notizia, e ci uniamo al cordoglio della famiglia, molto conosciuta e stimata a Cerreto d’Esi.”