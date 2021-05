Palarossini, 1000 dosi per il secondo giorno – VIDEO

ANCONA – Seconda giornata di vaccinazioni al Palarossini, il nuovo hub vaccinale dorico che da ieri ha dato il cambio al Paolinelli. Dopo le iniziali 400 dosi somministrate nella giornata di apertura, oggi si cambia regime con 1.000 vaccinazioni in un range d’età che va dai 50 anni in su.

La struttura allestita per la campagna di profilassi di massa sarà operativa per 100 giorni fino al 31 agosto. Ancora da valutare come proseguiranno le vaccinazioni dopo l’estate, anche in vista dei richiami che andranno fatti a chi si è vaccinato a gennaio.