Coronavirus, non ci sono nuovi decessi nelle Marche, ricoveri in calo

ANCONA – Non ci sono nuovi decessi per covid19 nelle Marche, è la seconda volta nella settimana che succede. Anche lo scorso martedì 18 ottobre non si sono riscontrate nuove vittime, non accadeva dal 19 ottobre scorso, dunque è il secondo giorno da inizio 2021 che non si registrano nuove morti per covid nella Regione dove in totale da inizio pandemia si sono verificate 3004 decessi.

La situazione negli ospedali. Prosegue in modo meno deciso il calo dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, scesi a 225, -9 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 39, -1, quelli in semi intensiva 79 (-1), mentre quelli in reparti non intensivi sono 107, -7.

Secondo i dati del Sevizio Sanità della Regione Marche ci sono stati nelle ultime 24 ore anche 24 dimessi. Stabili a tre le persone nei pronto soccorso, non considerate tra i ricoverati, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 92.

I positivi in isolamento domiciliare sono 4.305, i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 4.530, le persone in quarantena per contatti con contagiati 8.589. Infine i dimessi/guariti dall’inizio della pandemia salgono a 94.303 (+137).

I nuovi contagi. Sono 125 i nuovi positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 1.182 tamponi molecolari effettuati nel percorso nuove diagnosi con un’incidenza del 10,5%. Dei casi, 39 riguardano la provincia di Pesaro Urbino, 36 quella di Macerata, 18 la provincia di Ancona, 11 il Fermano, 16 l’Ascolano; 5 da fuori regione. Tra i positivi risultati dalle nuove diagnosi ci sono 29 soggetti con sintomi.Nel Percorso Screening Antigenico, eseguiti 463 test e riscontrati 20 casi (da sottoporre a tampone molecolare).