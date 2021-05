ANCONA – Paura per un bimbo di 5 anni, travolto mentre era in bicicletta da una macchina in Via Pastore ad Ancona, zona Baraccola. Il piccolo è stato trasportato dal personale della Croce Gialla all’ospedale pediatrico Salesi con un codice rosso per un trauma cranico, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.