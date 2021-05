Ricoveri in calo, ma la discesa rallenta -2 nelle ultime 24 ore

ANCONA – Quattro nuovi decessi per covid19 nelle Marche con un’età compresa tra gli 81 e i 92 anni. Il totale sale dunque a 3.004 vittime da inizio della pandemia sul territorio regionale.

La situazione negli ospedali. Prosegue in modo meno deciso il calo dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, scesi a 234, -2 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 40, -1, quelli in semi intensiva 80 (+3), mentre quelli in reparti non intensivi sono 114, -4.

Secondo i dati del Sevizio Sanità della Regione Marche ci sono stati nelle ultime 24 ore anche 19 dimessi. Tre le persone nei pronto soccorso, non considerate tra i ricoverati, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 99.

I positivi in isolamento domiciliare sono 4.312, i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 4.546, le persone in quarantena per contatti con contagiati 8.851. Infine i dimessi/guariti dall’inizio della pandemia salgono a 94.166 (+200)

I nuovi contagi. Sono 176 i positivi su 1.253 tamponi molecolari effettuati nel percorso nuove diagnosi con una incidenza del 11,6%. Di questi 86 in provincia di Pesaro Urbino, 34 in provincia di Macerata, 29 in provincia di Ascoli Piceno,15 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Fermo e 6 fuori regione.

Sui 374 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 13 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%”