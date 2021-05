Il ct Mancini promuove la “sconfinata bellezza” delle Marche – VIDEO

ANCONA – Fra le bellezze e le bontà delle Marche, il Ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini si complimenta per la «prestazione esemplare» di ragazzi che giocano a calcio sulle spiagge del Conero, sente «profumo di vittoria» nel tartufo, è soddisfatto nel riconoscere «sono questi i capolavori che cercavo» fra gallerie d’arte e palazzi della regione. «Siamo pronti per una nuova stagione» dice il nuovo testimonial delle Marche nella campagna promozionale – nove mini spot da 15 secondi e le versioni da mezzo minuto – che da domani 22 maggio saranno protagonisti sulle reti Rai e sui social e poi accompagneranno, sia sui canali della tv pubblica sia su quelli Sky, gli Europei e l’avventura degli azzurri di Mancini nella rassegna al via dall’11 giugno prossimo