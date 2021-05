Falconara, gli open day AstraZeneca. Ad Ancona via alle somministrazioni al PalaRossini – VIDEO

FALCONARA – Ci sono soprattutto 50enni che anticipano così la vaccinazione per le dosi avanzate di AstraZeneca: succede al centro vaccinale allestito al circolo Leopardi di Falconara in collaborazione tra Comune, protezione civile comunale, 18 medici di famiglia, infermieri e associazioni di volontariato. Tre giorni di somministrazioni extra per i residenti a Falconara venerdì, sabato e lunedì per 270 dosi da prenotare attraverso il portale del comune https://tinyurl.com/yp566nj6

Da oggi, ad Ancona, le vaccinazioni si tengono al Palarossini, non più al centro sportivo Paolinelli. Oggi giornata di rodaggio con 400 dosi, da domani in regime con l’obiettivo di arrivare a 1500 inoculazioni al giorno