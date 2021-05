Vaccini. Ancona, l’ultimo giorno del Paolinelli. Ora il PalaRossini – VIDEO

ANCONA – Ultime somministrazioni al Paolinelli di Ancona, l’hub vaccini che dal 20 di febbraio scorso è stato in prima linea nel processo di immunizzazione della Provincia. Da domani, venerdì 21 maggio le inoculazioni si svolgeranno al PalaRossini. Primo giorno soft, con 400 punture previste, poi da sabato si arriverà a regime con 1200 giornaliere. Non solo i cittadini di Ancona si recheranno al PalaRossini, ma anche quelli di Osimo, Castelfidardo, Loreto, Numana, Sirolo, Camerano, Falconara, Montemarciano, Monte San Vito, Camerata Picena e Chiaravalle.

Le Marche sono la seconda regione in Italia per percentuale di popolazione con ciclo vaccinale completato: con il 17,5%. Lo evidenziano i dati del monitoraggio Gimbe. Più indietro (15/a tra le regioni e province autonome) la regione nel computo totale di popolazione vaccinata con il 32,8% (32,9% media Italia). Dopo la fornitura di 52 mila dosi Pfizer, sono in arrivo 17800 Moderna e 5200 Johnson. Per i vaccini agli over 80 nelle Marche la percentuale è del 91,5%, di cui ciclo completo al 67% a cui si aggiunge un 24,5% con sola 1/a dose. Nella fascia d’età 70-79 anni si tocca la percentuale dell’83,7% (83,6% nazionale): ha completato il ciclo vaccinale il 34,8% a cui aggiungere un ulteriore 48,9% con sola 1/a dose. Infine le vaccinazioni della popolazione tra i 60 e i 69 anni ha raggiunto nelle Marche il 53,5% (61,3% Italia). E ora si procede con gli Over 50 e gli Over 40