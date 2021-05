Covid. Sempre meno pazienti negli ospedali e 214 positivi. Nelle Marche 3000 decessi

ANCONA – Ulteriore decisa diminuzione dei ricoveri con 214 positivi nelle ultime 24 ore. Con i due decessi nelle ultime 24 ore le Marche raggiungono quota 3000 dall’inizio dell’emergenza.

Le vittime

I ricoveri

Continua ad allentarsi la morsa del Covid sugli ospedali delle Marche. Lo dimostra il dato dei 24 ricoveri in meno nelle ultime 24 ore. Il totale dei pazienti è di 236: tre in meno nelle terapie intensive (41), resta invariato il totale (77) nelle semi intensive, 21 in meno nelle aree non critiche (118). Diminuiscono anche gli ospiti nelle strutture territoriali, ora sono 98, e le persone in attesa nei Pronto Soccorso (2, -3). In aumento le dimissioni (39) e il totale di dimessi e guariti (93.966, +250)

Il contagio

Sono 214 i positivi nelle Marche su 1708 tamponi molecolari del percorso nuove diagnosi, rapporto positivi/test è del 12,52%. Nel Percorso Screening Antigenico effettuati “457 test e riscontrati 20 casi positivi (da sottoporre a tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%”.

Dei 214 casi 66 in provincia di Pesaro Urbino, 44 nell’Anconetano, 36 in provincia di Macerata, 31 in provincia di Ascoli Piceno, 15 nel Fermano e 22 fuori regione.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati “3.834 tamponi: 2.165 nel percorso nuove diagnosi (di cui 457 nello screening con percorso Antigenico) e 1669 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati al 9,9%)”. Tra i 214 contagiati ci sono 37 persone con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (54), contatti stretti di casi positivi (61), in setting lavorativo (4), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 45 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.