Covid nelle Marche: 214 nuovi positivi, in aumento. In giallo anche settimana prossima. Saremo in “Bianco” dal 14 Giugno?

I dati. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3834 tamponi: 2165 nel percorso nuove diagnosi (di cui 457 nello screening con percorso Antigenico) e 1669 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,9%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 214 (36 in provincia di Macerata, 44 in provincia di Ancona, 66 in provincia di Pesaro-Urbino, 15 in provincia di Fermo, 31 in provincia di Ascoli Piceno e 22 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (37 casi rilevati), contatti in setting domestico (54 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (61 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 45 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 457 test e sono stati riscontrati 20 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

Saremo in “Bianco” dal 14 Giugno? In attesa dell’ufficialità di venerdì, le Marche vanno anche settimana prossima verso la colorazione gialla, grazie ai dati generali in lento ma costante miglioramento. tanto che si può già iniziare a guardare verso il colore bianco, che tra le altre cose permetterebbe l’abbandono del coprifuoco. Determinante sarà l’incidenza di casi su 100 mila abitanti: per conquistare il livello più basso di rischio occorre avere per due settimane un dato sotto i 50 positivi su 100 mila abitanti. Attualmente la regione si attesta sull’incidenza tra 80 e 90. Comportamenti corretti e rispetto delle regole, unite alla campagna vaccinale in corso, saranno le chiavi per raggiungere il risultato tanto atteso del ritorno alla normalità.