Vaccini Marche, fascia 40-49 dalle ore 12 di oggi? Si ma... anche da adesso. Decine di sms su ètv: “Sono già riuscita a prenotare”

#vaccini #marche #prenotazione fascia 40-49 dalle ore 12 di oggi? Si ma… anche da adesso. Decine di sms su ètv: “Sono già riuscita a prenotare”.

Ufficialmente da oggi alle ore 12, in base a quanto riportato dagli annunci della regione Marche, scatterà la perforabilità per la vaccinazione contro il Covid 19 della fascia 40-49 anni.

C’è un però. Questa mattina in diretta a Buongiorno èTV, il programma che da 15 anni informa i marchigiani dal canale 12 (e da tre anni anche gli umbri attraverso il canale 14) sono arrivati numerosi sms di persone che erano riuscite già a prendere appuntamento per metà giugno. Abbiamo verificato la notizia attraverso la piattaforma disponibile sul sito della Regione Marche, in effetti è così: è già possibile prenotare per la fascia 40-49 il vaccino.

Ricordiamo le modalità per poter prenotare: