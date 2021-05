Vaccini, boom prenotazioni Over 40. Venerdì Ancona si sposta al PalaRossini

ANCONA – A metà pomeriggio sono stati già 50 mila i 40enni che si sono prenotati per la vaccinazione. Un altro boom a poche ore dall’apertura dello slot dedicato, come già accaduto per gli Over 50 nella giornata di sabato scorso. È la corsa all’immunizzazione nelle Marche che viaggia attualmente a una media tra i 9 e gli 11 mila inoculazioni giornaliere, che ha ricevuto la fornitura di 52 mila dosi Pfizer e attende per giugno le 500 mila dosi che dovrebbe corrispondere all’effettiva svolta estiva. Periodo per il quale anche il capoluogo di regione Ancona si farà trovare pronto. Da venerdì 21 maggio infatti sarà aperto il PalaRossini come nuovo hub di vaccinazione al posto del Paolinelli.

Sarà dunque sabato 22 il momento in cui il PalaRossini andrà a regime con 1200 somministrazioni, ma con una capacità nei giorni seguenti che potrebbe anche aumentare. Un grande lavoro di equipe e collaborazione con Asur Area Vasta 2, Regione Marche, Inrca e Protezione Civile. Ecco come funzionerà la logistica.