Sangue sulle strada: dopo Senigallia un altro morto in moto a Montegiorgio

MONTEGIORGIO – Sangue sulle strade: due morti nelle Marche in meno di 24 ore.

Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale a Piane di Montegiorgio, nel Fermano: il giovane si trovava in sella alla sua moto quando c’è stato lo scontro con un’auto. Il motociclista è finito a terra al centro della carreggiata ed è stato travolto da una vettura che stava arrivano. Nonostante i soccorsi tempestivi il 30enne non ce l’ha fatta.

Ieri l’altra tragedia in moto a Senigallia. Il tragico incidente segue quello avvenuto nella serata di ieri lungo l’Arceviese a Senigallia. Anche in questo caso la vittima si trovava in sella ad una moto. A perdere la vita Marco Cesaroni, di 56 anni. Per cause in corso di accertamento la moto avrebbe urtato l’auto che viaggiava davanti: il motociclista è sbalzato, finendo a terra.