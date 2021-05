Per non dimenticare le vittime della mafia: sabato ad Ancona l’iniziativa della Scuola Falcone.

Appuntamento in P.zza Salvo D’Acquisto a partire dalle h8:30 in collaborazione con l’Associazione Libera e l’Associazione Il Pungitopo – Legambiente di Ancona. “Per noi della scuola Falcone è sempre un momento importante che ogni anno proviamo anche a trasmettere e a far vivere agli alunni – spiega Lidia Pazzaglia, insegnante della scuola primaria – fondamentale per noi adulti ricordare, cogliere la fortuna di avere la scuola intitolata ad un ‘eroe’ per far passare anche tra i ragazzi e le loro famiglie la cultura della legalità, dell’onestà, del coraggio nel difendere la verità e portare avanti il proprio dovere, tematiche sempre più attuali e che percepiamo indispensabili da esprimere e diffondere tra i banchi di scuola”.

Nella prima parte della mattinata, dalle 8:30, tutte le classi scenderanno in piazza a turno, 15 – 20 minuti ognuna, per un breve momento di riflessione e la realizzazione di un lavoro che sarà creato con il contributo di ogni gruppo.

Nella seconda parte della mattinata, dalle ore 10, ci sarà la piantumazione di un albero che verrà donato ai ragazzi dall’Associazione Libera, la lettura di alcuni nomi di vittime di mafia e l’intervento di una classe della scuola. L’associazione Libera ha invitato autorità e rappresentanti delle istituzioni.

La piantumazione e la lettura dei nomi delle vittime di mafia dovevano essere fatte il 21 marzo, Giornata nazionale delle vittime di mafia, ma le restrizioni dovute alla Pandemia non lo hanno reso possibile; è stata colta così l’occasione ora, nel ricordo della strage di Capaci.