Fa coming out e i suoi genitori lo allontanano: “E’ stata dura ma oggi so chi sono” – VIDEO

ANCONA – Tutto inizia nel 2018, quando a 19 anni Florijan, che all’epoca abitava in provincia di Ancona con la sua famiglia, si innamora di un ragazzo e decide di fare coming out con i suoi genitori, un passo importante, ma che non va come si sarebbe aspettato.

La convivenza si fa pesante Florijan lascia più volte casa dei suoi genitori per poi ritornarci, contattato da loro che gli chiedevano un’altra possibilità per provare a ricucire il loro rapporto. Ma ogni volta la situazione tornava a degenerare. Lo smalto alle unghie, l’orecchino all’orecchio, una maglietta con l’arcobaleno erano sempre motivi di litigio.

Da gennaio Florijan ha iniziato una nuova vita insieme al suo ragazzo, ha trovato un lavoro e pensa a un nuovo futuro. La speranza è che la sua storia, così simile a quella di Malika possa essere di aiuto a chi affronta in silenzio una battaglia simile alla loro.