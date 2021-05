Quando la Natura si fa...medicina: lo Shinrin-Yoku sbarca dal Giappone alle Marche. Ecco quando

Quando la Natura diventa medicina: lo Shinrin-Yoku sbarca dal Giappone alle Marche. Ecco quando.

Quattro appuntamenti nelle Marche per vivere un’esperienza unica, tramandata dal Giappone fino in occidente. E’ lo Shinrin-Yoku o Bagno di Foresta, “una esperienza lenta e attenta che ha lo scopo basilare di regolare il tuo sistema nervoso autonomo e la tua consapevolezza verso te stesso e le piante – spiega Amaya Giovanni Bosio, esperto in Medicina forestale, Laureato in Scienze Motorie, Dottore in Osteopatia e Ostepatia Vegetale – i bagni di foresta sono delle vere e proprie immersioni di centratura stimolata dalle percezioni e dalle molecole che ci arrivano dalla Natura. Una camminata nel bosco ci permette di respirare e di entrare a contatto con le molecole che le piante producono: i Bvoc (Biogenic volatile organic compound).

C’è anche un pizzico di Marche nel lavoro del Dott. Bosio: accanto a lui, nella professione come nella vita, la maceratese Chiara Maracci, esperta in Medicina forestale, Laureata in Tecniche erboristiche, che dal 2008 svolge con passione attività didattica e formativa su temi di Erboristeria, riconoscimento di erbe e piante spontanee e loro metodi di conservazione, trasformazione ad uso salutistico.

Insieme hanno costituito una associazione di Shinrin-Yoku: Giovanni si occupa della parte più meditativa, Chiara di quella naturalistica ed erboristica.

Ecco gli appuntamenti per vivere questa pratica nelle Marche.

12 Giugno Ussita Shinrin-Yoku per il Festival It.A.CA ‘ Monti Sibillini

13 Giugno Corso di Erboristeria presso “Il Salto” agriturismo Sant’Angelo in Pontano MC

10 e 25 Luglio Shinrin-Yoku Faggeta Canfaito MC

Cardine di questa pratica è la natura come medicina. Le piante comunicano tra loro e, a nostra insaputa, con il nostro sistema immunitario e ormonale migliorandoli e attivando perfino il nostro buon umore. La Ricerca Scientifica ne ha dimostrato l’enorme potenziale di guarigione che, unito al grande potenziale curativo che porta la camminata lenta, la meditazione e le altre attività proposte durante lo Shinrin Yoku, rendono questa pratica un vero e proprio gioiello verso il benessere psico-fisico. Ecco alcuni esempi pratici: riduzione del Cortisolo (ormone dello stress), normalizzazione della pressione sanguigna, riduzione rischio del infarto e anomalie cardiache, aumento delle difese immunitarie, riduzione della glicemia, prevenzionedi obesità e diabete, riduzione dei punteggi psicometrici nei test di ansia, depressione, rabbia, fatica e confusione, aumento rendimento sul lavoro fisico e studi scolastici aziendali e motivazionali.