Giù i ricoveri negli ospedali e poco più di 100 positivi scoperti nelle ultime 24 ore nelle Marche

ANCONA – Giù i ricoveri negli ospedali e poco più di 100 positivi scoperti nelle ultime 24 ore. E’ il quadro che emerge dai dati nelle ultime 24 nelle Marche.

La situazione ospedaliera. Si registrano 30 ricoveri in meno rispetto a 24 ore fa. In totale i degenti Covid nelle Marche sono 280, di cui 47 (uno in meno rispetto a ieri) nei reparti di rianimazione. In attesa nei pronto soccorso ci sono attualmente 4 persone (a marzo sono stati toccati picchi di più di 100 persone in attesa).

Poco più di 100 nuovi positivi scoperti nelle Marche nelle ultime 24 ore: per la precisione sono 115 emersi dagli 1176 test molecolari effettuati, con un’incidenza dunque del 9,7%, cui si aggiungono i 9 positivi emersi dallo screening dei 669 test antigenici rapidi (rapporto positivi/testati è pari all’1%) che poi andranno ritestati con il molecolare. Dei positivi di oggi 28 (ovvero il 2,3%) hanno sviluppato sintomi riconducibili al Covid-19.

Come corre il contagio sul territorio. Dei 115 nuovi positivi, 11 sono in provincia di Macerata, 8 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro-Urbino, 19 in provincia di Fermo, 36 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione.