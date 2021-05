Scuola, meno classi in quarantena. Chiuso il Rinaldini di Ancona

ANCONA – Anche nelle scuole si conferma il trend dell’epidemia di coronavirus delle Marche, con numeri in forte calo ma ancora non abbastanza bassi per allentare la tensione. Secondo i dati dell’Istituto scolastico regionale, infatti, sono infatti 128 le classi in quarantena al 14 maggio.

Un numero che può sembrare alto, ma che invece risulta confortante se inquadrato nel giusto contesto. Innanzitutto le 128 classi sono meno dell’uno per cento delle 10.428 delle Marche. Poi va considerato il picco, raggiunto a fine aprile e ad inizio maggio quando si raggiunsero 198 classi in quarantena. Sul totale delle classi in quarantena sale l’incidenza degli istituti superiori: al 14 maggio le scuole dell’infanzia rappresentavano il 12,5% delle classi in quarantena, le primarie il 33,5%, le secondarie di primo grado (Medie) il 28,1% e le Superiori il 25,7%. Percentuali che sono in salita per le Medie e le Superiori.

Possibile focolaio, chiuso il Liceo Classico Rinaldini di Ancona

Il liceo classico Rinaldini è stato chiuso per due giorni (oggi e domani) per una sanificazione dei locali a seguito di un focolaio che ha interessato 6 classi, collocate in quarantena dopo gli accertamenti svolti dall’Asur. Sarebbero una decina i casi positivi, oltre 120 gli studenti in isolamento precauzionale, più alcuni docenti che potrebbero essere venuti a contatto con gli infettati. Il timore è che la scuola possa essere chiusa interamente per alcuni giorni se i casi dovessero moltiplicarsi. Per le classi di tutti gli indirizzi è stata disposta la didattica a distanza.