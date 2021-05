Lavori in galleria sull’A-14 Marche, in arrivo grossi disagi. Ecco dove.

Ancora chiusure dell’Autostrada A-14 che creeranno inevitabili disagi, durante le ore notturne, nei centri abitati di Grottammare, Cupra e Pedaso.

Sull’A14 Bologna -Taranto, infatti, per consentire attività di ispezione delle gallerie “Castello di Grottammare”, “Castello di Cupra Marittima” e “San Basso”, sempre a Cupra Marittima, in orario notturno sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, verso Pescara-Bari e in direzione di Ancona-Bologna.

L’autostrada sarà, quindi, interdetta al transito nelle quattro notti consecutive di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato prossimi, dalle ore 22 alle ore 6 con orario 22-6 e poi nelle due notti consecutive di lunedì 24 e martedì 25 maggio, sempre dalle ore 22 alle 06.