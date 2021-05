Fabriano: l’amica è sbronza? Dai, facciamoci un selfie

Fabriano: l’amica è sbronza? Altro che soccorsi, facciamoci un selfie.

Episodio inquietante a Fabriano. Sotto gli occhi di numerosi testimoni, in pieno giorno e in pieno centro, una ragazza a terra viene sollevata e tenuta su dalle amiche che si fanno selfie e video da postare sui social. Ridono, scattano, la abbracciano mentre lei sembra incosciente, come svenuta. A quel punto alcuni passanti intervengono redarguendo le amiche e chiamando il personale del 118, che le salvano la vita.

E’ successo sabato pomeriggio a pochi minuti dalle 18 ai giardini Regina Margherita, in pieno centro a Fabriano. Protagoniste alcune ragazzine di 15-16 anni. le giovanissimi avrebbero riferito ai passanti che il motivo della sbornia sarebbe stata una delusione d’amore per la quindicenne che è andata molto vicina al coma etilico.