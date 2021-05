Elica, la Regione convoca l’azienda – VIDEO

ANCONA – Vertenza Elica la regione Marche convocherà i vertici aziendali per un incontro e per trovare una soluzione che consenta all’azienda di vedere un futuro nella regione. È quanto emerso dal tavolo di confronto svoltosi a Palazzo Raffaello con le sigle sindacali.



Il punto è trovare un’alternativa al piano strategico 2021-2023 della multinazionale di Fabriano che prevede : 409 esuberi su 560 dipendenti del comprensorio, chiusura dello stabilimento a Cerreto D’Esi e delocalizzazione in Polonia del 70% delle produzioni effettuate oggi nei siti di Fabriano, Cerreto e Mergo.

La situazione di Elica si innesta in un territorio già di per sé fragile, dove molte altre sono le realtà in crisi. Preoccupa la scadenza del blocco dei licenziamenti previsto per il 30 giugno.