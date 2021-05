Ascoli. Carambola in Corso Mazzini: auto vola e si schianta bloccando la via

Carambola in Corso Mazzini: auto vola e si schianta bloccando la via, mentre il conducente resta intrappolato.

protagonista malcapitato un 33enne, salvo per miracolo. Dopo aver speronato alcune auto in sosta, l’uomo ha perso il controllo del mezzo, probabilmente in seguito ad un malore. Lo schianto è avvenuto all’altezza di Palazzo Saladini Pilastri, in un punto molto stretto.La macchina, ricadendo su un fianco, ha bloccato la via.

Il guidatore è sempre rimasto cosciente ed è riuscito a chiamare tempestivamente i soccorsi. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno liberato il 33enne dalle lamiere. L’uomo è stato poi preso in carico dai sanitari e dal personale medico del 118, arrivato a bordo di un’ambulanza nel giro di pochi minuti, per il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’. Indagini della Questura.