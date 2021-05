Ancona: fa pipì davanti a tutti, in mezzo alla strada: multa da 10 mila euro.

Senza badare alle auto di passaggio, ai ragazzi e anziani in attesa dell’autobus sotto alla pensilina della fermata e dei tanti passanti, si è tirato giù i pantaloni mettendosi a orinare davanti a tutti, tra il marciapiede e la strada, lungo la centralissima Via Marconi di Ancona.

Protagonista del comportamento osceno un 46enne napoletano, che pagherà il gesto con una multa da 10 mila euro. Il bisogno impellente, causato dallo stato di ubriachezza nel quale si trovava, gli è costato però non tanto la doppia denuncia per ubriachezza e atti osceni in luogo pubblico, quanto una sanzione da ben 10mila euro. L’episodio è avvenuto venerdì, alle 16, e si è verificato proprio mentre a passare era una pattuglia dei carabinieri del Norm in servizio di pattugliamento.

I militari dell’Arma hanno subito avvicinato l’uomo, residente in Abruzzo, con precedenti per furti e truffe. “Ho problemi alla prostata, e l’ho fatta dove è capitato”, ha detto ai carabinieri cercando di giustificarsi. I militari però, con un semplice gesto, gli hanno indicato i vicini bagni pubblici della stazione. Eseguito il controllo per identificarlo, anche alla moglie che era poco distante da lui.

Non sapendo entrambi dare un valido motivo per la loro presenza in città, una volta accompagnati al Comando Provinciale, sono stati allontanati con un foglio di via obbligatorio.