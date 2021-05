Vaccini. Boom di prenotazioni dei 50enni. Nelle aziende campagna da giugno

ANCONA – Marche, quinta regione d’Italia per le vaccinazioni e dalle 12 di oggi, sabato 15 maggio, si è aperto lo spot di prenotazione per la fascia tra i 50 e i 59 anni con un boom di prenotazioni in poche ore e prime somministrazioni già da lunedì. Mentre da mercoledì 19 si avvierà la prenotazione per i 40enni che però dovrebbero essere vaccinati a fine giugno. Per il mese di giugno sono in arrivo 500 mila dosi, il punto nel video con l’assessore alla sanità delle Marche Filippo Saltamartini.

Nei giorni scorsi erano state aperte le prenotazioni dei 50-59 anni con comorbilità, e ad essersi iscritte sono state “circa 13.000 persone” spiega l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini: “Saranno gli Enti del servizio sanitario regionale a chiamare gli interessati per sottoporli a immunizzazione”. Nel fare il punto sulla campagna vaccinale delle persone vulnerabili non a carico del servizio sanitario, l’assessore chiarisce che “si sta completando l’immunizzazione delle persone che ancora non hanno ricevuto il siero. Si tratta di circa 7.000 persone”. Per quanto concerne i caregiver “in questa ultima settimana si sono iscritti altri 5.000 familiari. Per tutta questa platea, in concomitanza con l’arrivo di nuovi vaccini, è prevista la conclusione della somministrazione entro la prossima settimana”.

Intanto l’assessore fa sapere che la Regione è al lavoro per il green pass. “Stiamo predisponendo una certificazione elettronica – spiega – tipo App per telefonino, che potrà servire per l’estero. Dobbiamo modernizzare il tutto con tessera sanitaria elettronica e fascicolo sanitario elettronico accessibile dai cittadini. Ancora viaggiamo con la fotocopiatrice. Digitalizzazione, big data, intelligenza artificiale, sono parte della missione che mi è stata affidata 6 mesi fa con l’assunzione della delega di assessore alla sanità”.

Per quanto riguarda la vaccinazione degli insegnanti, rinviata con ordinanza del Commissario Figliuolo del 9 aprile, nella quale aveva ridefinito i criteri di priorità nella vaccinazione, Saltamartini specifica che sono 2.671 i docenti ancora da vaccinare e che Asur ha il compito di chiamarli in questi giorni. .

Infine la vaccinazione nelle aziende: la campagna dovrebbe partire attorno al 10 giugno: in giornata incontro tra il presidente della Regione Acquaroli e l’assessore Saltamartini con le associazioni degli industriale per avviare la pianificazione