La piazza arcobaleno: “sì al Ddl Zan” – VIDEO

ANCONA – In piazza ad Ancona e a Pesaro nelle Marche, in contemporanea in altre 70 città italiane, nella giornata di mobilitazione nazionale a sostegno del Ddl Zan. Il disegno di legge che inserisce maggiori tutele e inasprisce le pene contro ogni forma di violenza o discriminazione per orientamento sessuale, genere, identità di genere e disabilità approvato alla Camera, ma bloccato al Senato. Associazioni, partiti, movimenti ed esponenti politici al fianco del mondo Lgbtqia+, riuniti sotto l’egida arcobaleno della battaglia per i diritti.