I Verdi mettono alla porta il consigliere Santarelli, Carrabs: “Completa assenza di dialogo, nessun impegno sulle proposte ecologiste”

ANCONA -“Nessun impegno a favore delle proposte ecologiste. Totale assenza di dialogo, un’azione politica personalistica allineata al Centro Destra, mancato adempimento delle norme statutarie”, questi in sintesi i punti per cui la Federazione dei Verdi ha deciso di mettere alla porta il consigliere regionale Luca Santarelli.

Il comunicato della Federazione Verdi Marche. “Un atto politico dovuto, legittimo e obbligatorio quella dell’espulsione di Luca Santarelli dai Verdi”. Queste le parole di Gianluca Carrabs Coordinatore Regionale della Federazione Verdi Marche e Membro dell’Esecutivo Nazionale. “Umanamente sono dispiaciuto e molto amareggiato, avendolo candidato e sostenuto elettoralmente, ma politicamente assolutamente no. Il comportamento di Luca Santarelli dopo la sua elezione ha dell’assurdo. Un atteggiamento di totale chiusura mentale. Una completa assenza di dialogo. La dialettica politica è la base di chi svolge questa attività, di chi siede, grazie alla candidatura dei Verdi su uno scranno così importante. In oltre 7 mesi Santarelli non ha ritenuto in alcun modo di dover portare avanti proposte ecologiste e di doversi confrontare con nessuno di noi, né tantomeno avere rapporti con la Federazione Verdi Marche. Un’azione centrata solo al mero personalismo e ben lontana dal rappresentare le battaglie ecologiste del Sole che Ride nell’Assemblea Legislativa delle Marche.

Il Consigliere Santarelli – dichiara Caterina Di Bitonto, Consigliera Federale Nazionale dei Verdi – ha una linea politica incompatibile con noi, forse, non si ricorda di essersi candidato con la coalizione di Centro Sinistra e non viceversa. Il suo indirizzo politico è, infatti, fortemente orientato al sostegno della maggioranza di Centro destra e già a partire dal suo insediamento si sono susseguite dichiarazioni pubbliche a favore del governo della Regione Marche, e che a tali esternazioni si è aggiunta anche la sua astensione in sede di voto per l’approvazione del Bilancio Regionale.

Nella sua città natale, Senigallia, oggi governata dal Centro Destra, durante un Consiglio Comunale è stato presentato da Dino Latini Presidente del Consiglio Regionale, come consigliere regionale di riferimento. In 7 mesi non ha condotto nessuna battaglia proposta nel nostro programma elettorale, non si è neanche mai degnato di presentare delle mozioni o interrogazioni sollecitate dalla base. Nessun confronto con i Verdi che dal suo insediamento, avevano proposto nello staff del gruppo consiliare, una persona competente, che aveva da sempre, ricoperto quel ruolo, in grado di istruire gli atti individuati nel programma e attuarli, ma Santarelli in assoluta autonomia, senza prendere in considerazione le indicazioni del partito, ha nominato un suo sodale che non ha nessuna competenza specifica. Inoltre ha violato lo statuto, non ha mai versato il contributo, stabilito dal Regolamento dell’Organizzazione Territoriale della Federazione dei Verdi al titolo IV art. 14, che impone agli eletti di versare il 30% dell’indennità percepita, dichiarando espressamente e più volte di non avere alcuna intenzione di adempiere. Ma non si è limitato a questo, infatti, durante la campagna elettorale, ha indebitamente imputato alle Federazione Regionale Verdi Marche, le sue spese elettorali personali, che ha sostenuto per la sua elezione. Tali spese ancora oggi sono oggetto di contenzioso legale. Per queste motivazioni l’esecutivo dei Verdi delle Marche all’unanimità, ha chiesto all’esecutivo nazionale, che ha deliberato all’unanimità, l’esclusione di Santarelli dalle liste degli iscritti al partito, diffidandolo dal presentarsi, o agire, in nome e per conto della Federazione dei Verdi e di Europa Verde.

Fonte: Ufficio stampa Federazione Verdi Marche