ANCONA – Marche, quinta regione d’Italia per le vaccinazioni e da sabato 15 maggio si apre dalle 12 lo spot di prenotazione per la fascia tra i 50 e i 59 anni. Mentre da mercoledì si avvia la prenotazione per i 40enni che però dovrebbero essere vaccinati a fine giugno. Per il mese di giugno sono in arrivo 500 mila dosi, il punto nel video con l’assessore alla sanità delle Marche Filippo Saltamartini.