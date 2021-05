Tragedia nella notte a Fermo: morti due giovani. Indaga la Polizia.

Due giovani sono morti nella notte in circostanze ancora da chiarire mentre si trovavano in un appartamento in corso Cavour a Fermo. Inutili i tentativi di soccorso. La tragedia si è consumata dopo le 23, quando i vigili del fuoco del comando di Fermo, sono stati chiamati ad intervenire per l’apertura dell’appartamento in questione. All’interno sono stati trovati due giovani ventenni, extracomunitari.

Nonostante l’intervento tempestivo del personale medico e sanitario del 118, non è stato possibile salvare la vita ai due giovanissimi. Per uno di loro è stato dichiarato il decesso sul posto.

Gravissime le condizioni del secondo ragazzo, un 21enne di nazionalità egiziana, che è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo, dove è deceduto a distanza di qualche ora. Entrambe le salme sono state poste a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sul caso indaga la polizia della questura di Fermo che è subito intervenuta nell’appartamento per il sopralluogo.