In superstrada contromano, è successo ancora, ma l’automobilista si ferma in tempo

TOLENTINO – Ancora un’auto contromano, un automobilista stava imboccando la superstrada a Tolentino in modo contrario al senso di marcia, ma per fortuna si è accorto della manovra sbagliata e si è fermato poco prima di immettersi sulla carreggiata dopo aver percorso la rampa d’ingresso. A filmare il fatto con uno smartphone un automobilista che si è accorto di cosa stava accadendo.

Così come ieri un altro automobilista ha filmato la vettura condotta da un uomo di 86 anni che ha percorso qualche centinaio di metri lungo la superstrada e si è schiantato contro un furgoncino causando un caos in superstrada con sei veicoli coinvolti. Quattro le persone portate in ospedale, due a Macerata, altrettante a Civitanova. L’anziano è stato sanzionato per guida contromano. L’uomo dopo essere entrato in superstrada a Morrovalle, Poi è stato il caos con la strada bloccata per ore in direzione monti.