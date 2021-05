MONTECOSARO – Momenti da brividi nel pomeriggio in superstrada, lungo la statale 77 val di Chienti nel tratto tra Montecosaro e Morrovalle. Ecco le immagini diventate ormai virali sui social girate da un automobilista: il suv percorre contromano la superstrada poi lo schianto a catena che ha coinvolto diversi mezzi. Due chilometri di coda e soccorsi in arrivo sul posto con il 118 e i vigili del fuoco. Alcune persone sono rimaste ferite, ma da quanto si apprende nessuno in maniera grave.