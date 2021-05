Screening nelle scuole di Pesaro: su 1000 tamponi nessun positivo.

E’ l’esito del nuovo step sul monitoraggio nelle scuole promosso dal Comune di Pesaro. Si è concluso lo screening agli studenti delle medie: su circa 1.000 tamponi effettuati nessuno è risultato positivo.

“Questo è l’unico modo per garantire una scuola in sicurezza – ricorda l’assessore alla Coesione Mila Della Dora -. Si tratta di un’operazione ormai rodata, che il Comune di Pesaro ha organizzato per la quarta volta (il terzo per le scuole medie ndr)”. Al fianco dell’Amministrazione anche Ail Pesaro, Protezione Civile, Gulliver e Aspes. Oggi tamponi per i ragazzi del Bramante, Benelli, Santa Marta, Mengaroni e Nuova Scuola.

Il monitoraggio proseguirà domani, giovedì e si concluderà il 18 maggio prossimo nelle scuole superiori. “E come negli screening precedenti i ragazzi – continua Della Dora – per dare maggiore sicurezza a ragazzi e famiglie, se qualcuno risulterà positivo ai test rapidi verrà sottoposto immediatamente al molecolare”.