Schianto in via Albertini alla Baraccola di Ancona, grave una donna

ANCONA – Una donna di circa 60 anni è rimasta gravemente ferita in uno schianto contro un camion avvenuto nella mattinata lungo la trafficatissima via Albertini, nella zona industriale della Baraccola di Ancona. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale di Ancona, ma pare che l’auto sulla quale viaggiava la donna e il camion del corriere Bartolini andassero nella stessa direzione, verso nord quando c’è stato il terribile scontro. Distrutta la vettura della donna, soccorsa dai sanitari del 118: in volo anche l’eliambulanza in arrivo dall’ospedale regionale di Torrette. Da quanto si apprende la conducente ha riportato diverse ferite, ma è sempre rimasta cosciente. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Ancona. La strada è chiusa, ma il traffico viene deviato all’interno dell’area parcheggio del McDonald’s.