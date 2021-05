Giornata internazionale infermiere: “Noi in guerra con i pazienti” – VIDEO

ANCONA – Nella guerra contro il covid ognuno fa la sua parte racconta Samanta Bartolucci infermiera nel reparto di rianimazione al Covid Hospital di Civitanova Marche che oggi conta 49 pazienti 9 in terapia intensiva e 41 in semi intensiva. Una guerra dura da combattere non solo per la malattia, ma anche per l’impatto psicologico ed emozionale che essa lascia in chi ogni giorno assiste i pazienti.

Operativa nella struttura voluta dall’ex presidente della regione Marche Luca Ceriscioli dalla sua prima apertura, nella giornata internazionale dell’infermiere, Samanta ripercorre i momenti difficili, ma anche più commoventi del suo lavoro. Tra dolore e speranza.

Chi combatte contro il covid che sia in un reparto di terapia intensiva o di degenza ordinaria non è solo. Ogni guarigione così come ogni morte è una vittoria o un dolore per tutti. Ma l’appello lanciato dalla struttura che sarà l’ultima dedicata al covid a chiudere nelle Marche è alla prudenza e al rispetto.